第十五任總統副總統就職紀念郵票小全張。（中華郵政提供）

我國第15任正副總統選舉，由蔡英文當選總統，賴清德當選副總統。中華郵政公司今日宣布，特規劃紀念郵票1套4枚及小全張1張，預定於5月20日正副總統就職日當天發行。

設計特色方面，中華郵政表示，郵票採4枚聯刷，圖案以當代美學觀點傳遞綻放、民主、就位及方向4種意涵，面值分別為8元及15元各2枚；小全張圖案透過清新風格的鏡頭，無距離呈現生活在同一片土地上總統及副總統的日常，傳遞總統、副總統從政以來的初心，堅定無畏實踐多元且平等的價值，踏實且透明，面值35元。

配合郵票發行，中華郵政特印製相關首日封、貼票卡、護票卡、活頁集郵卡各1批，提前於5月18日發售；另製作預銷首日戳套票封、小全張封及郵摺2款於郵票發行當日供售，其中「第十五任總統副總統就職紀念郵摺」及「第十五任總統副總統就職紀念郵摺-全張版」2款郵摺，前款內含郵票1套4枚及小全張1張，後款內含郵票全張1張，清新簡約的風格設計，值得收藏。

中華郵政表示，歡迎至全國各地郵局、郵政博物館選購或至「中華郵政集郵電子商城」訂購。

(中時 )