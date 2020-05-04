台灣被稱為「洗腎王國」，洗腎人口高達9萬人，許多人都不知道自己的腎臟到底健不健康，美國健康網站列出10大腎臟異常的早期症狀，以免太晚發現，走上洗腎一途。

《Heho健康》報導，根據「Top 10 Home Remedies」報導，當身體出現下列10種徵兆時，暗示你的腎臟可能出問題了，應提高警覺、及早檢查。

1. 泌尿功能變化

包括夜尿頻繁、排尿困難、尿液顏色變深、出現泡泡尿、尿中帶血、排尿時有灼熱感。

2. 身體腫脹

當腎臟出問題，水分會聚集在體內，導致手腳、踝關節、臉和眼睛水腫。

3. 嚴重的疲勞和虛弱

腎臟功能不正常，會導致貧血或體內廢物累積，以致經常感覺疲勞。

4. 頭暈

腎病導致貧血，會經常出現頭暈或失去平衡。當大腦無法獲得足夠的氧氣，還會導致記憶力下降和睡眠困難。

5. 不明原因的下背疼痛

背部和腹部兩側出現不明原因的疼痛，也可能在關節處出現疼痛、僵硬和腫脹。

6. 皮膚瘙癢或破裂

若皮膚突然乾裂或出現皮疹，也可能是某些腎病的症狀。

7. 呼吸有金屬味、味覺改變

當血液中的尿素水平升高，除了導致口臭，口腔還會出現金屬味，改變味覺。

8. 噁心嘔吐

噁心、嘔吐和食慾不振是腎臟病的常見症狀，尤其早上起床時，由於無法過濾血液中的毒素，以致刺激胃腸粘膜，引起噁心、嘔吐。

9. 經常覺得很冷

在溫暖的環境中仍感到寒冷，甚至會出現發燒、畏寒，若還伴有頭暈和身體虛弱應盡速求醫。

10. 呼吸短促

腎功能下降會導致肺部積聚額外的液體，導致呼吸急促，此外，血液中的鉀質濃度上升，也會導致心律異常。

(中時電子報)