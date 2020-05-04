餐旅系學生拍攝防疫美食影片。（陳淑娥攝）

受新冠肺炎衝擊，弘光科大餐旅相關技藝性社團今年不辦聯合成果展，改推網路美食教學，當起美食youtuber，教做舒肥鴨胸輕食料理等5道佳餚及飲品，並於今、明兩天在校內免費限量贈送美食給師生品嚐，頗受好評。

科光科大技藝性社團往年舉辦聯合成果展，推出平價美食饗宴，引發秒殺搶購。學務長閔宇經表示，為防疫避免群聚，西餐廚藝社、菓子多元廚藝烘焙社、國際餐旅青年學習社、調酒社、餐旅系學會採取變通方式辦成果展，推出線上「疫同饗宴、食出免疫」Stay Home網路教學做菜(https：／／reurl.cc／20YQA6)，民謠吉他社等則協助拍攝、配樂、影片剪輯。

餐旅系學生許承宗擔任影片串場主播，第一次面對鏡頭很緊張，不過能擔任防疫小天使，感覺很新鮮，雖然上星期連續好幾天零確診，他仍呼籲大家防疫期間盡量不要趴趴走，透過「Stay Home」實際行動共同防疫，在家防疫看影片學習為自己和家人做能增加抵抗力的佳餚。

餐旅相關技藝社團網路美食教學共5道，包括洋蔥薑黃豬肉餡餅、咖哩洋蔥燻雞麵包、蜜香鳳梨冰茶、舒肥鴨胸輕食料理、彩椒咖哩雞丼飯。餐旅系學會請系上

助理教授鄭錦慶協助，指導製作洋蔥薑黃豬肉餡餅。餐旅系學會會長林沛晴說，得知拍攝防疫美食構想覺得很棒，大家馬上動起來，利用課程上老師教的技藝學以致用，使用簡易的食材製作佳餚，「我們想要傳遞的不只是防疫概念，也讓大家看到我們在學校到的技術，也讓民眾宅在家便能學到廚藝名師傳授的美食。」

另外，調酒社也請助理教授許素鈴指導學生製作蜜香鳳梨冰茶，菓子多元廚藝烘焙社製作咖哩洋蔥燻雞麵包，國際餐旅青年學習社製作彩椒咖哩雞丼飯，西餐廚藝社製作舒肥鴨胸輕食料理，每一種美味佳餚，都由學生親手料理示範。

西餐廚藝社社長吳宣儀指出，影片中使用教室內的專業設備，如果家裡沒有也不用擔心，她舉例，舒肥鴨胸輕食料理的鴨胸要好吃，必須要使用「舒肥法」料理，萬一家中沒有夾鏈袋裝鴨胸，可以用耐熱保鮮膜加錫箔紙取代，將熱水煮滾後關火降溫，再把包好的鴨胸放入鍋內，用約64度熱水燜煮45分鐘，肉吃起來就會軟嫩多汁可口。

除線上美食教學，今、明兩天日在校園限量免費發送防疫美食，給大家一起分享，上午11點發放時間還沒到，便吸引學生排隊，等著品嘗。拿到「洋蔥薑黃豬肉餡餅」的黃同學說，餡餅吃起來很美味，一口咬下豬肉與洋蔥調味比例搭配剛好，充滿香氣，吃起來也不油膩；另一位蔡同學說，自己很愛做菜，看到影片後超級想吃，尤其「舒肥鴨胸」是高級西餐料理，「當然要排隊品嘗看看。」

(中時 )