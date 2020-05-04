民進黨立委沈發惠今日於內政委員會質詢表示，台北市消防單位在今年3月3日稽查市民大道一段的地下街，竟發現有違反消防安檢重大不合格狀況。照規定門口要貼安檢不合格標示，但根本沒有落實，而地下街每天人來人往，若發生災害該怎麼辦。內政部長徐國勇回應：「確實滿嚴重。」

沈發惠指出，消防署官網資料顯示，重大安檢不合格場所檢查中，台北市只有4件，新北市58件、桃園市28件、台中市39件、台南市18件，高雄市209件，而嘉義市、澎湖縣、連江縣掛0。徐國勇回應這是地方基層回報上來的數字。

沈發惠說，為何高雄市特別多，是因為高雄市特別勤勞查緝，還是高雄市狀況較特殊，這部分再請去了解。而台北市雖然只有4件，但竟有一件是台北市地下街。徐國勇表示，地下街逃生會比其他狀況困難、不方便。

沈發惠指出，該地下街地址在違反消防安檢不合格，去年10月29日檢查就已經違規且公告，之後多次檢查，但直到現在都沒有改善。違規項目包括室內排煙設備、火警自動警報設備、特別安全梯、淨風排煙設備等等。

沈發惠強調，地下街每天進出的人遠超過錢櫃，限期改善一天只罰3萬，對業者不痛不癢。而不合格的業者照理應該要貼上安檢不合格的標示，但哪個入口有貼？

沈發惠說，消防法令規定，無論消防違規不論大小，限期改善都是30天，但違規罰款平均不到2萬，且裁罰案件欠繳超過25％，送強制執行，這代表業者店家根本不理會你。徐國勇回應，會再請法務部加快處理。

(中時 )