林森錢櫃大火奪6命，昨（3）日高雄又發生民宅大火造成5人喪命，消防安全問題再度引發重視。今日民進黨立委沈發惠，在立法院內政委員會質詢時踢爆，台北地下街消防安檢竟嚴重不合格，忍不住爆粗口。

根據消防署官網資料顯示，消防安檢重大不合格一覽表，台北有4件、高雄有200多件，其中包含台北地下街，讓沈發惠忍不住飆罵「X！」認為這很嚴重，且去年10月就公告，質疑為何至今仍沒改善，包含室內排煙設備、特別安全梯、進風排煙設備、警自動警報設備通通不合格。

民進黨立委沈發惠（右），質詢時提出台北地下街消防安檢嚴重不合格。（圖／摘自國會頻道）

沈發惠痛批，台北地下街每天有多人進出，問題恐怕比錢櫃嚴重，出入口也沒張貼不合格告示提醒民眾，而根據相關消防法令，無論嚴重違規，或一般、輕微違規，改善期限都是30天，不太合理。

雖然政府也祭出裁罰，不過沈發惠指出，平均不到2萬元，且裁罰案件中，有1/4根本不理會，被移送強制執行，「錢櫃一個包廂一個晚上就賺回來了」。

對此，徐國勇坦言，地下街相對逃生困難，會要求台北市政府處理，而身為督導機關，中央等相關機關都有責任，承諾檢討限期改善原則，並強調，若裁罰時限已到未繳款，會送行政執行，依規定只要構成安全問題或緊急狀況，一樣能要求強制停業。

(中時電子報)