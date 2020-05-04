上市櫃公司第六屆公司治理評鑑結果出爐，台灣鋼鐵集團旗下特殊鋼大廠榮剛材料公司（5009）獲得上櫃公司排名前20％的好成績，相較第四屆僅排名36％~50％、第五屆51％~65％，顯示榮剛在公司治理方面努力成果獲得相當肯定。

榮剛董事長王炯棻相當感謝全體員工的齊心推動，和落實公司治理，並表示公司會繼續秉持誠信與公平經營原則、保障股東權益、善盡企業社會責任，同時隨時關注國內外相關規範的發展，強化榮剛在公司治理運作的效率，進而提升經營績效回饋股東與社會，基於今年打下的基礎，未來榮剛還要更好。

榮剛去年營收與獲利皆創近三年新高，每股稅後盈餘0.64元，預計配發現金股利0.5元，配息率達78％。

榮剛自加入台灣鋼鐵集團後，在集團的帶領下除致力業務與產品組合調整、成本控管提升營運績效與競爭力外，在公司治理推動上更是積極落實，包括提升資訊透明度，加強揭露中英文財務資訊及公司治理相關資訊，落實企業社會責任，編制公司非財務資料之企業社會責任報告書，並實施保障人權政策具體方案與顧及員工人身安全及工作環境之保護措施，暢通對利害關係人之溝通管道並揭露所關注之議題及公司回應，此外，在環境面亦積極從事並主動揭露公司制定之節能減碳等相關能源政策及溫室氣體排放量等資訊。

面對新冠肺炎疫情對景氣帶來不確定性，榮剛表示會謹慎應對，並持續朝提升各項公司治理及企業社會責任的強化措施努力，實踐企業永續發展與友善環境的承諾與使命。

(工商 )