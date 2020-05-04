台鐵局今（4）日表示，「台中車站鐵道文化園區」促參案正積極進行規劃，目前台中車站新站商場裝修工程已展開，預計今年9月底部分空間試營運，提供旅客便利的餐飲、消費等服務，今年底前全面開幕，規劃美食街、主題餐廳、便利商店及伴手禮，共計將有約40家商家進駐。

台鐵局以促參方式吸引「德昌營造」特許公司「經典國際」，投入31億打造「台中火車站鐵道文化園區」，2018年12月雙方簽約，2019年6、12月分批交付土地。

台鐵局說明，園區面積約2.97公頃，全案包括OT、ROT及BOT三種模式，BOT部分未來將打造旅館，正在規劃設計中；ROT部分則為「20號倉庫群」，未來將引進藝文活動，類似台北松菸文創園區一般的藝文展演模式。

至於OT新站商場區，台鐵局說，已完成商場店家的招商，工區也已設置圍籬，並以介紹園區內容的輸出做裝飾，不少民眾停步閱讀了解。此外，也積極連結社會資源，與知名的無垢舞團、逢甲大學USR（大學社會責任）團隊等進行交流。

台鐵局舉例，繼去年10月舉辦「影藏臺中歲月一甲子－余如季攝影展」、12月舉辦「臺中驛聖誕市集」後，今年1月再分別與靜宜大學大眾傳播系、大葉大學視覺傳達設計系的學生合作，提供園區場地供學生拍攝影片，透過此合作模式推廣園區知名度，並建立與年輕族群的緊密關係。

(工商 )