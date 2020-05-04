《證交所》三竹公開申購價 每股45元 11:592020/05/04 時報資訊 莊丙農 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 三竹(8284)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今天上午完成競拍作業。本次辦理競價拍賣股數3,708仟股，公開申購股數為1,227仟股，參與投標投標單筆數計3,356筆，合格標單共3,192筆，最低得標價格：58.88元，最高得標價格：61.50元，得標加權平均價格：60.09元。 最後訂定公開申購價格為45元，5月6日至5月8日為公開申購期間，5月12日為公開抽籤日。 (時報資訊) #三竹 #公開申購 #競價拍賣 #辦理 #股數 #申購 #申購價 也許您會感興趣 推薦閱讀 桃園航空城區段徵收案 過關 01:122020/04/30 台中彰投 鈺齊-KY30日董事會通過現金增資案及第五次無擔保轉換公司債案 22:262020/04/30 財經 紓困貸款熱 申請破5千億元 04:102020/05/02 財經要聞 苗栗縣原民中心辦理補助原民修繕住宅 11:222020/05/02 生活 台中「青創基地辦理活動獎勵」徵件起跑 最高獎勵10萬元 11:592020/05/03 生活 三竹競拍結果出爐！ 加權平均價60.09元 11:442020/05/04 財經 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。