三竹(8284)初次上櫃普通股股票承銷案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，今天上午完成競拍作業。本次辦理競價拍賣股數3,708仟股，公開申購股數為1,227仟股，參與投標投標單筆數計3,356筆，合格標單共3,192筆，最低得標價格：58.88元，最高得標價格：61.50元，得標加權平均價格：60.09元。

最後訂定公開申購價格為45元，5月6日至5月8日為公開申購期間，5月12日為公開抽籤日。

(時報資訊)

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