北市錢櫃KTV林森店上月26日大火釀6死慘劇，也凸顯消防安檢疏漏，北市府日前說明，稽查時未發現現場有人施工，今遭議員徐巧芯指出，經詢問2到3月去過林森錢櫃唱歌的民眾，都表示知道錢櫃有在做電梯施工，打臉市府說法。

台北市長柯文哲今天上午赴北市議會進行錢櫃大火專案報告，徐巧芯指出，林森錢櫃2月就開始施做電梯工程，2到3月去過林森錢櫃唱歌的民眾都知道，但市府人員3月6日、30日到林森錢櫃安檢，現場都沒發現，直到4月22日安檢發現，也只是在報表上勾選疑似施工待查證。

徐巧芯說，另一項離譜的是，KTV平時有客人在包廂抽菸，今年、去年檢查都是合格，但大家都知道包廂內抽菸有在發生，卻怎麼樣都查不到，凸顯公務員稽查問題。

柯文哲面對安檢疏漏坦承有問題，消防局長吳俊鴻表示，會回去研究、改進。

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(中時 )