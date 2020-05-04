自從「小皇帝」詹姆斯進入NBA以來，始終保持「愛家男人」的完美形象，如今完全破滅了嗎？NFL丹佛野馬邊鋒尼克范內特老婆艾爾莎在IG上爆料，詹皇跟她的閨蜜23歲嫩模蘇菲亞(Sofia Jamora)有染，但艾爾莎很快就把動態刪除了。

艾爾莎先前突然發布IG限時動態，內容是詹姆斯在比賽時站在罰球線上罰球畫面，且在上面寫著，「我不是唯一不喜歡詹姆斯的人，我猜我從來不可能喜歡那些對於老婆不忠的男人。」更刻意標註了蘇菲亞的IG帳號與姓名，卻很快就刪了。

不過這個緋聞並未得到任何證實，畢竟詹姆斯跟老婆薩凡娜從高中就相識戀愛，且在2013年9月結婚，目前兩人育有兩子一女，兩人婚姻關係向來都被當作模範夫妻，沒想到詹皇卻遭艾爾莎如此爆料與嘲諷，不知是否造成詹皇婚姻風暴。

蘇菲亞是名模特兒，年僅23歲的她，在IG擁有多達278萬名粉絲追蹤，她也從不吝嗇貼出自己的火辣照片與影片，但她曾在IG貼出一張坐在NBA比賽場邊貴賓席的照片，更被球迷嘲諷她是坐在場邊等待詹姆斯下班幽會的女子。

(中時 )