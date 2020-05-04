針對錢櫃大火釀6死慘案，前國民黨副祕書長蔡正元在臉書再度開火，轉貼網友製作年代主播張雅琴在「八仙塵爆」、「錢櫃大火」的雙種標準，諷刺張雅琴現在多了兩個頭銜「錢櫃主播」、「錢櫃公主」。

蔡正元先前一再酸諷錢櫃老板練台生，及其年代集團旗下媒體人張雅琴、謝震武、陳凝觀、安幼琪，是「愛台生四大寇」，大酸他們平常大放厥辭的「台灣價值」，當然不如「台生價值」來得值錢，口袋實在是最重要的價值。

蔡正元今天轉貼網友製圖，對張雅琴在錢櫃大火有關負責人「始終不敢說『練台生』三個字」、對賠償內容「沒具體評論」、對中央政府「全完沒提蔡政府」、節目上評論態度「先為自己叫屈，大多批判錢櫃基層」；對八仙塵爆則是「直接點名八仙董事長及總經理負責」、「批評八仙捐一億元不夠，要求假扣押，還要八仙母公司萬海集團不要切割」、「要求馬政府出面負責」、「火力全開、砲火四射馬政府、八仙高層」。圖表指張雅琴對兩案態度迥然不同。

蔡正元除了指出張雅琴多了兩個頭銜「錢櫃主播」、「錢櫃公主」，還說也有網友把「櫃」字用另一個同音字取代。

網友則留言「錢跪主播」及「錢跪公主」，還有人酸諷「錢櫃連台處處生，大火吞噬五生靈（編按，後來又有1人不治，成6人罹難）。昔日一代猛批者，而今啞口琴無聲。」

(中時 )