民進黨立法委員洪申翰今（4）日上午在立法院衛環委員會質詢時指出，衛福部提出「急難紓困」方案，應是針對無勞保與其他社會保險者，以社會邊緣底層民眾為主要對象的「救命錢」，但是方案開跑後卻傳有許多要件明顯不符的民眾提出申請，然而地方縣市政府等第一線面對申請案量暴增，申請系統與辦理人員無法消化處理。

衛福部次長薛瑞元回應，會將這些問題與具體建議帶回討論，不讓基層承辦人員無法負荷，同時也會想辦法讓真正有需要的人得到幫助。

洪申翰擔心，應該適用其他紓困方案的民眾，可能因為政府宣傳過於簡要而誤解，大量不符申請對象條件的民眾湧入申請，反而會造成排擠原先急難紓困對象。

洪申翰提出具體個案表示，有民眾向地方公所申請，經查名下卻擁有2億多財產「這個數目甚至是多過整個紓困預算！」，但這樣的案件提出申請後，承辦人員卻仍需要花費時間查核處理，「很多真的有需要的弱勢民眾」反而排不到這筆救命錢。

洪申翰指出，衛福部應該考慮幾項具體措施，例如：強化目前弱勢Ｅ系統查核勾稽項目，協助承辦人員判斷申請民眾是否有勞保、農漁保等各種社會保險。同時，也應考慮民政或其他系統協助，已對弱勢等有需求者分佈相應掌握的資料名單，更能把急難紓困資源準確投注在需求者上面。此外，洪申翰也說，宣傳上要再清楚有效一點，不符資格的民眾就不會多跑一趟。

薛瑞元對此也表示贊同，承諾會將相關建議帶回討論。至於稍早行政院院長蘇貞昌宣布紓困新方案，洪申翰同樣提醒相關主管機關應注意在執行面上，案量造成基層行政的負荷，也要有相應的調整。

(工商 )