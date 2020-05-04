台灣已是高齡社會，脊椎患者多為高齡長者，85歲陳姓患者近半年右下肢酸麻無力致行動不便，就診後發現第二至第五腰椎有嚴重脊椎神經管狹窄症及神經壓迫，醫生採取雙通道內視鏡脊椎手術除病灶，患者1個月後復原良好。

陳姓患者最近半年來右下肢酸麻無力致行動不便，由女兒陪同到童綜合醫院骨科部醫師陳聖祺門診就醫，核磁共振掃瞄顯示第二至第五腰椎有嚴重的脊椎神經管狹窄症及神經壓迫。由於患者年紀大，有高血壓及其他心血管疾病且服用抗凝血劑，傳統脊椎手術恐怕造成身體過度負擔及失血過多，因此採取雙通道內視鏡進行減壓手術。

雙通道內視鏡脊椎手術順利完成後，患者並沒有感覺傷口特別疼痛，所以當天就可以坐起來進食，隔天下床行走也沒有太大困難，術後第三天引流管拔除後因行動自如，即出院返家休養。1個月後進行門診追蹤，患者復原良好且已出門散步走動，不僅術前右下肢酸麻無力感完全改善，也沒發生因為腰椎手術而感到下背疼痛或無力情況。

陳聖祺表示，雙通道內視鏡脊椎手術比一般脊椎微創手術傷口更小，處理單節脊椎問題僅需二個約1公分的傷口，多節脊椎問題則僅需多個1公分的傷口。相較於傳統脊椎手術需要切開肌肉，導致一些病人術後有慢性背痛的問題，雙通道內視鏡脊椎手術是由X光機精確定位後，器械穿越過肌肉群及軟組織直達病灶，而非廣泛性的切除，因而大大的降低對其之破壞而達到手術出血量少、疼痛及復原時間的降低。

陳聖祺指出，一般病人術後當天或隔天即可下床行走，甚至一至二成的病患術後因傷口沒有太大的疼痛而拒絕使用任何止痛劑。內視鏡脊椎手術由於影像可將其視野放大到數十倍，安全性也更優於一般傳統脊椎手術。

童綜合醫院表示，台灣已是高齡社會，脊椎患者多為高齡長者，這些病人因常伴隨多重內科疾病而增加了脊椎手術的風險，醫院由國外引進雙通道內視鏡脊椎手術後，提供了不適合傳統手術的病人另一種治療的選擇， 這一兩年來也解除了許多患有內科疾病長者的疼痛。

(中時 )