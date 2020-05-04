女生搭捷運小心遇色狼！一名女網友日前在捷運上目睹超噁心一幕，一名男乘客明明車廂還有空間，他卻硬要緊貼在一名短裙女乘客後面，女乘客因為戴身機似乎一路沒察覺到，讓女網友3日在《Dcard》貼文PO照呼籲女生搭捷運要注意小心，真的危險！

女乘客戴著耳機，完全沒發現自己正被騷擾。（圖／翻攝自Dcard）

原PO在貼文中說：「那個男生明明旁邊空間很大，卻硬要頂在女生的屁股」，還一路緊跟在女生後面，讓她看到這一幕感到相當噁心。還說，重點是女生都沒有注意到「真的很危險」，當時本來想提醒那位女乘客，結果下一站一名好心女士下車時，叫女乘客把耳機拔掉，色男有警覺匆匆下車。

原PO還附上多張拍到的照片，畫面中可見，一名身穿牛仔褲的短髮男子，1手抓著扶手、1手緊貼著穿著橘色裙子女乘客的屁股，她一開始以為2人是朋友，後來發現，女乘客本來在桿子的右邊，後來換到左邊，黑衣男很明顯是跟過去，才察覺事態不對，沒想到女方完全沒發現。這班車是藍線、往南港展覽館的方向，當時已經經過忠孝新生，要往忠孝復興站駛去。

網友看到貼文與照片紛紛留言大罵「有夠噁」、「捷運當夜店」、「噁心死了，倒數第2張男生手開始不安分了是嗎」、「所以現在都不敢穿短褲裙子搭大眾運輸工具」、「這就是即便使運擠到爆，背包也要往後背，原因就是怕遇到這種人」。

(中時電子報)