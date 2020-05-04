中經院4日公布台灣製造業PMI中斷連續6個月的擴張轉為緊縮，指數大跌5.5個百分點至47.6％，創2012年7月創編以來最大跌幅，中經院副院長王健全表示，需求與訂單雙雙急遽下降跌是4月製造業PMI轉為緊縮的主因之一，雖然台灣疫情趨緩但歐美疫情還未真正緩和，歐美需求下滑，對生產訂單都有負面影響。

4月台灣製造業PMI五項組成指標中，新增訂單指數中斷連續7個月的擴張，指數下跌13個百分點至37.1％，為2012年7月創編以來最快緊縮速度，也為創編以來最大跌幅；生產數量指數已連續4個月緊縮，且指數回跌9.3個百分點至40.2％，為2012年7月創編以來最快緊縮速度；人力僱用數量指數續跌2.7個百分點至46.5％，也為2012年7月創編以來最快緊縮速度，而供應商交貨時間指數由創編以來最快上升速度65.9％回跌2.1個百分點至63.8％，連續第6個月呈現上升。

製造業六大產業中，四大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業33.9％、電力暨機械設備產業39.5％、基礎原物料產業42％與食品暨紡織產業49％。僅電子暨光學產業56.8％與化學暨生技醫療產業51.6％仍回報擴張。

製造業對未來展望方面，未來六個月展望指數續跌3個百分點至25.7％，再創2012年7月創編以來最快緊縮速度。

(旺報 )