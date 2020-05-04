◎政院紓困加碼「2族群」排富發1萬元

行政院長蘇貞昌上午舉行「行政院紓困振興方案記者會」，行政院發言人Kolas Yotaka表示，蘇揆說明的重點，將在擴大紓困對象。蘇揆表示，包括舉廣告牌者、賣玉蘭花者都可排富領到1萬元現金。

◎殺警嫌重裁百萬交保 24hr內未繳續押

刺死鐵路警察李承翰一審無罪的鄭嫌，嘉義地院二度裁定以50萬元交保，但新增限制住居、就醫7條件，嘉義地檢署再提抗告成功，台南高分院二度發回更裁，嘉義地院今(4日)重裁定限制鄭嫌24小時內辦理交保，交保金提高至100萬元。但法院重裁理由中，卻意外揭露鄭嫌已經與妻子離婚，唯恐鄭嫌必須隨時具保陷於不安定狀態，才限制其24小時內要繳納100萬保證金，否則就繼續羈押。

◎梅雨季第1道鋒面 這天報到

今天到周三(5/6)氣溫暖熱，南台灣、台東高溫37度，各地晴到多雲，午後山區偶有零星雨。氣象專家吳德榮指出，周三晚至周四(5/6~7)鋒面接近，北部、東北部有陣雨或雷雨，氣溫稍降。周日(5/10)晚起鋒面又接近，下周一(5/11)晨「梅雨季」第1道鋒面抵達，全台有陣雨或雷雨，氣溫下降、北台灣稍轉涼。

◎翁疑殺妻後臥軌 遭自強號撞擊

台鐵 144列車從屏東開往基隆， 昨（3日）晚上6點40分大約在斗南鎮石龜火車站附近，撞擊一名侵入鐵軌、疑似臥軌的7旬黃姓老翁，造成屍塊四散列車停駛，但警方調查後，卻發現背後還有驚人案情，原來是黃姓老翁昨晚疑似與妻子口角，先殺害妻子後疑似畏罪，突然衝到住家附近的鐵路臥軌，全案目前正在偵辦中。

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(中時電子報)