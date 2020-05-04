蘆洲男高調駕名車集合公園秒被捕（翻攝照片／戴上容新北傳真）

25歲魏男日前與人發生債務糾紛，4日凌晨1時許與4名友人，攜帶槍枝聚集在蘆洲長榮路口公園準備前往談判，因高調車輛、行跡可疑被警方盤查，過程中魏男丟棄改造手槍，警方通知警力支援，將5人帶回調查，現場查獲1把改造手槍、4顆子彈，將魏男等人依法送辦。

據了解，魏姓男子日前與人有債務糾紛，魏男氣不過對方在網路上嗆他「防彈衣穿厚點！」，找來4名友人深夜到蘆洲公園集合，準備要給對方一點教訓。因一夥人開著超高調的保時捷休旅車、賓士轎車，加上形跡可疑，警方發現後上前關心，警方瞥見魏男將手槍丟到車底，與對方寒暄暗地裡呼叫警力支援。

警方表示，獲報迅速趕抵，魏男遭逮後供稱槍枝是向同行李男借來，槍枝是用於防身，警方控制30歲李男行動，並將其餘3人帶回調查，同時對搜查2部車輛，共查獲一把改造手槍、4顆子彈，警方將釐清槍械是否涉及其他案件，並依《槍砲彈藥刀械管制條例》將魏男、李男移送法辦。

(中時 )