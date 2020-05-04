美國總統川普周日表示，在死亡人數超過他先前的估算後，現在他認為美國多達10萬人將死於新冠肺炎大流行，但他也表示，有信心今年底前就能開發出疫苖。

川普在接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，因新冠肺炎死亡的美國人將在7萬5800至10萬人之間，那是一件可怕的事。上周五川普才表示，他希望美國的新冠肺炎死亡人數不超過10萬人，上周初他才談到死亡人數估將介於6萬至7萬人。

根據約翰·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，目前美國的新冠肺炎確診病例超過115萬人，死亡病例累計超過6萬7,000人。

川普並談到今年底之前，可望就有對抗新冠狀病毒的疫苖出現，儘管許多公衛專家的看法並不這麼樂觀，美國國家過敏和傳染病研究所主任弗奇（Anthony Fauci）就曾表示，可能要1年至1年半才會有疫苖。川普表示：「我認為我們在年底前會有疫苖，醫生們會說你不該這樣說，但我將說出我的想法，我想我們很快就會有疫苖」。

(時報資訊)