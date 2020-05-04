台股空方氣焰旺盛，盤中一度大跌300餘點，生技股今日再度成為市場資金追捧焦點，防疫相關概念股剽悍，中化生(1762)受惠瑞德西韋相關題材續熱，早盤逆勢疾拉漲停鎖住，高端疫苗(6547)新冠病毒核酸檢驗組通過衛福部核准醫療器材專案製造，股價也強鎖漲停，帶動台耀(4746)、寶齡富錦(1760)、台康生技(6589)、盛弘(8403)等紛紛鎖在漲停板；其餘旭富(4119)、國光生(4142)、和康生(1783)、中化(1701)等也聯袂逆漲，上市櫃生醫類股指數攜手揚升，漲幅分別為2.68%、1.95%，成為盤面上最強勢的人氣焦點。

防堵新冠肺炎蔓延，歐美各國選擇封城，目前即將漸漸解封，隨著歐美經濟陸續重啟，各界也在擔心醫療體系是否會再度上演崩潰戲碼。生技股無論是疫苗、治療疫情的藥物都受到市場的高度期待，希望能早日研發成功對抗疫情，也讓想像空間大增，也是這波生技大漲一波的主因。

新冠肺炎疫情推升實驗鼠的市場需求，樂斯科(6662)今日開低，受惠防疫概念股大漲拉升，盤中由黑轉紅，股價衝至漲停板46.1元鎖住。新冠肺炎還沒找到疫苗及藥物，需要很多動物做實驗，將推升實驗鼠的市場需求，疫情也將帶動新興市場在生技的步伐加快，有助實驗鼠市場的需求，對樂斯科營運將有正面的助益。

(時報資訊)