三家上市櫃公司遭立委點名「公司治理零分」。立法院財委會4日審查「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」立委費鴻泰在財委會中直接點名「大同、華南金、新光金」三家公司公司治理零分，金管會該出手管管，不能一直放任。

費鴻泰指出，大同公司前董事長林蔚山掏空大同遭判刑，他掏空大同把資金從母公司移到別的公司，這樣的人適任嗎？公司派、市場派互打，金管會也沒辦法管，最後倒楣的都是投資人。

費鴻泰接著指出華南永昌證券「很離譜」，做權證要避險是金管會要求要做的，這家證券公司居然沒避險導致鉅額虧損。他點出華南金控、彰銀都是「比較奇怪」的公司，都是官股、民股共治，此次華南永昌證券因為權證交易避險不及造成鉅額虧損47億元，是官股還是民股的錯？

金管會主委顧立雄表示，據金管會調查報告顯示，當時審核權限是在華南永昌證券總經理，而華南永昌證是民股主導的。

費鴻泰表示，他很早前就質疑官民共治有問題，雖然股權問題與金管會無關，但公司治理還是金管會要管的。

費鴻泰進一步把砲火轉向新光金，他表示，獨董要做建言、講的話應列入會議紀錄，公司卻發重訊否認獨董的建言，「這是金管會的放縱」，新光金控最大的投資人是一般大眾，但公司卻拿大眾資金做自己的事情，大家都知道該位獨董是代表一個人發言，她還差點當立委，他直批金管會「該管的人還是要管」，公司不是屬於個人的，是屬社會大眾，「公司治理這家公司是零分、根本家天下。」

顧立雄指出，新光金控是金管會監管的，金管會會從監理檢查角度來監理公司治理。

費鴻泰指出，會點名這三家公司，主要他們都是即將審查的「證券投資人及期貨交易人保護法部分條文修正草案」適用對象。

(工商 )