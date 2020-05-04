關公雕像及「正氣」墨寶加持，轄區交通事故較去年同期大幅減少。（清水警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市清水警分局近日獲贈關聖帝君雕像及「正氣」墨寶，目前靜悄悄坐鎮在分局3樓走道，分局表示，神像雖未經開光點眼，冥冥中卻暗助警察治安、交通及防疫工作順利，尤其近一個月轄區交通事故更是較去年同期大幅減少191件。

清水警分局長張啟祥日前特別邀請清水警友辦事處主任許玄岳、彰化縣書法學會副理事長吳啟林及市議員陳廷秀、沙鹿區德林宮主委王世雄等人，親臨分局共同揭幕見證。

張啟祥表示，這尊關聖帝君雕像是清水警友辦事處主任許玄岳所贈，而墨寶則是彰化縣書法學會副理事長吳啟林老師親筆書寫。張啟祥說，關帝爺象徵警察「正氣」，期勉同仁在關帝爺加持之下，能讓轄區治交安更加平順。

許玄岳說，關公雕像原本放在他公司佛廳，但始終覺得關帝爺放在他公司有點孤單，因此靈機一動轉贈給清水分局，再加上吳啟林墨寶加持，讓關帝爺與「正氣」墨寶相得益彰，期勉警方能繼續守護家園。

清水警分局表示，在關聖帝君雕像及「正氣」墨寶加持下，不僅最近一個月轄區交通事故較去年同期大幅減少，包括A2事故減少117件、A3事故減少74件，近日也順利破獲2件改造槍枝案，以及查獲多起違反新冠肺炎之居家檢疫擅自外出案件，似乎冥冥中自有神助。

張啟祥強調，警方不是要怪力亂神，而是希望藉由關帝爺「正氣」激勵，凝聚同仁工作向心力，疫情當前，警方守護市民的治安及交通工作絲毫沒有鬆懈的空間，不法分子千萬別以身試法。

(中時 )