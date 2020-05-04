台大公衛學院4日舉行第13周抗COVID-19說明會，副院長陳秀熙表示，到5月3日全球新冠肺炎344萬確診、死亡24萬、死亡率7.1％，仍未達到預期的下降；好消息是康復率32％，比上周增加4％。另外台大公衛學院也預測，全球通報確診應該會來到460萬人，到6月底每日新增個案數應該會小於2500人，「當每日新增小於2000人通常表示流行波過去了，變成冬季捲土重來或是季節性流行。」

陳秀熙提到，台灣狹義認為「社交距離（social distancing）」僅意味人際距離1公尺或1.5公尺云云，但國外指的社交距離是泛稱非藥物防疫策略。到5月2日疫情尚未控制的地區，包括亞洲R0值1.1、非洲1.3、南美洲1.5，都表示社交距離做得不夠。其中南美洲社交距離大概只做了40％；日本和新加坡是非常有趣的例子，R0值一直維持1到2之間，表示有些地方雖然疫情受到控制，但還是有很多未感染宿主，隨時可能發生小波群聚。

疫情趨緩的有澳洲R0值0.3、歐洲0.9、北美洲0.99。澳洲尤其值得台灣學習，陳秀熙表示，澳洲做了很多社交距離措施，R0值是全球最低。此外歐洲花了大概2個月把R0值控制到1以下，但也有部分地區R0值顯著地高，像英國還在1以上，這是一開始佛系防疫付出的代價，大概還需半個月才能逐漸控制；俄羅斯R0值更高達2.5，防疫措施只做到30％。

陳秀熙表示，實證上看來，各國工作場所採取社交距離措施，可有效減少流感傳染約23％；這也可說明為何最近這一陣子流感、腸病毒減少，以及為何台灣有境外移入，但本土感染相當少，原因就是民眾個人防護做得好，病毒就算進到社區也無從入侵。另一個例子是韓國大邱，隨著公共交通量減低，R0值一下子就降到1以下；相較之下首都首爾仍維持一定交通量，R0值就沒降那麼多。

(旺報 )