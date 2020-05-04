國光客運基隆站人員獻花歡迎邱姓司機（左三）返回工作崗位。（許家寧翻攝）

海軍磐石艦官兵今隔離期滿，基隆1名國光客運邱姓司機，上月因搭載「案409」確診海兵遭到隔離，4日身體無異狀，順利出關返回工作崗位，基隆站同事今早獻花歡迎他，邱男笑說，隔離前2天追劇追到眼睛酸澀，簡直「比上班開車還要累」。

邱姓駕駛表示，當時與確診士兵近距離接觸機會有限，加上自己全程有戴口罩，做好防護動作，居家隔離期間，他在家裡追劇、做家事，做一些料理，家人也都有戴口罩，一點也不擔心染疫，很開心終於可以恢復正常的生活。

國光客運基隆站長陳桂子表示，邱姓司機個性內向老實，到職3年來表現安份守己，曾經拾獲乘客手機不昧而記功，公假居家隔離期間完全遵守政府規定，這段期間公司照常給付薪資，該班車清潔消毒後停止出勤，今與司機同步恢復載客。

國光客運1813路線往返台北、基隆每日超過250班次，當時坐在確診士兵鄰座的花襯衫男子，同樣身體健康無恙，順利完成隔離，陳桂子說，全車其他旅客通通沒事，終於放下心中大石頭，很高興該趟車次順利完成任務，也祝福確診士兵早日康復。

(中時 )