小朋友下課都喜歡吃些小零嘴，但爸媽也會擔心，零嘴吃太多不太健康！不妨來試看看珠蔥餅乾吧！平溪區四季氣候適宜，有著氣候濕度高、水質好等條件，生產出的珠蔥質地細緻，蔥香淡雅、口感甘甜品質高。為推薦在地高品質珠蔥，農業局今年特別輔導平溪區農會合作研發酥脆唰嘴的珠蔥餅乾，隨手一包很方便，就算不開伙也可以輕鬆品嚐珠蔥的好滋味。

新上市珠蔥餅乾。（圖取自新北市農業局官網）

珠蔥一年四季都能生長，每年4至6月間口感最佳，溼冷的氣候配上初春還暖，讓這時節生長的珠蔥特別水嫩多汁且纖維細緻。一般種植會將土壤事先翻鬆，把紅蔥頭之地上部修整乾淨後，透過泡水以提升發芽率及整齊度，約5天就能發芽，平均21至28天後便可採收。為提升珠蔥農產品價值，並推廣這春天限定的好滋味。

平溪區農會今年與優質的食品廠合作研發珠蔥餅乾，嚴選友善種植珠蔥再加入紅蔥頭及白芝麻，經過多次嚐試掌握了溫控與烘培製程技術，讓製成的餅乾，蔥香加倍、好吃清爽，且每盒餅乾都有單獨包裝，讓消費者更方便攜帶或與親朋好友分享，在家嘴饞時，來包新北珠蔥餅乾配上新北好茶，不只享受也支持在地辛勤小農。

平溪區農會總幹事陳欽黎表示，一般民眾對於珠蔥的印象多以清炒料理為主，事實上珠蔥特有的香氣非常適合餅乾、麵點及麵包等烘培產品結合，每當出爐時左鄰右舍皆聞香，希望藉由多元化產品開發，讓更多民眾品嚐本地優質農產。

新北市今年配合珠蔥盛產季節，推出新北珠蔥餅乾產品，以增加農產品銷售通路。歡迎喜歡新鮮珠蔥及餅乾的朋友，電洽平溪區農會(02)-2495-1052，或上農會臉書查詢訂購！喜歡新北好茶的朋友也請別錯過今年春季包種茶預購優惠，5月起將陸續推出線上活動。

另外看珠蔥影片抽好禮即日起至5月20日，到「新北市農業局-稼日蒔光FB」按讚、「分享本篇影片」並「留言影片中出現的任一道料理名稱」就有機會獲得15組大飯店珠蔥酥餅及20組珠蔥餅乾。

(中時電子報)