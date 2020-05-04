嘉義市警二分局派員警在地院門口駐守維安。（廖素慧攝）

嘉義地院4日重新裁定殺警的鄭嫌100萬元交保，且限制裁定生效起24小時內須繳納，地院表示，已派人於10時40分許送達看守所內由鄭姓被告簽收，裁定已生效起算至5日上午10時40分截止。

鄭嫌自2019年7月4日羈押至今已10個月，在看守所內按時服藥，上月30日一審宣判無罪，裁定50萬交保，但經嘉義地檢署二次抗告原裁定後，嘉義地院今天第三次裁定100萬交保，限定裁定書生效時起算24小時內辦交保。

但第一次裁定50萬交保時，鄭嫌家屬籌不出50萬交保金，如今提高為100萬交保金，鄭嫌與妻子於1999年離婚，2000年復合再婚，2008年二度離婚，2名女兒仍就學中，能否於24小時內籌出100萬交保？各界都關心。

一審判決無罪的嘉義地院審判長卓春慧、法官林家賢、鄭諺霓連日來承受外界不少非理性批評，嘉義市警二分局派員警在地院門口駐守保護維安。

(中時 )