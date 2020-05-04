疫情攪局 4月車市衰退11.1％ 12:582020/05/04 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受新冠肺炎疫情影響買氣，4月國內新車銷量出現衰退。根據監理所資料，4月國內新車領牌總數為3.08萬輛，年減11.1％、月減17.3％，低於原先預期的3.2萬輛，疫情帶來的消費退潮，讓汽車業者憂心。 4月市占前五大車商依序為：和泰汽車（2207）1.04萬輛、中華汽車（2204）3,431輛、台灣賓士2,453輛、裕隆日產（2227）2,166輛、台灣本田1,821輛。 (工商 ) #萬輛 #疫情 #衰退 #依序 #攪局 也許您會感興趣 推薦閱讀 大陸全國兩會 521登場 04:102020/04/30 財經要聞 《傳產》加零給力、股市回穩 4月房市下半場回神 17:222020/04/30 財經 古坑青農座談 研商振興方案 04:102020/05/01 地方新聞 五一連假見這地方人潮爆滿 網驚：疫情已過？ 23:192020/05/01 生活 蘋果Q1營收 穩住成長步伐 04:102020/05/02 財經要聞 台灣權王－富邦證券 多空雜陳 善用權證左右逢源 04:102020/05/02 產業特刊 陸防疫現分水嶺 轉向拚經濟 04:102020/05/02 兩岸要聞 穩外貿抗疫情 中歐班列疫情期間逆勢增長 11:492020/05/02 兩岸 大陸車市回暖 日三大車廠5月急趕工 04:102020/05/03 全球財經 工商團體籲勿抽銀根 減免稅金 04:102020/05/03 財經焦點 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 台股明天開盤不妙 空手散戶機會來了？ - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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