受新冠肺炎疫情影響買氣，4月國內新車銷量出現衰退。根據監理所資料，4月國內新車領牌總數為3.08萬輛，年減11.1％、月減17.3％，低於原先預期的3.2萬輛，疫情帶來的消費退潮，讓汽車業者憂心。

4月市占前五大車商依序為：和泰汽車（2207）1.04萬輛、中華汽車（2204）3,431輛、台灣賓士2,453輛、裕隆日產（2227）2,166輛、台灣本田1,821輛。

(工商 )