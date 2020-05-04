位於林森錢櫃火警造成六人死亡，台北市長柯文哲今（4）日赴北市議會專案報告表示，北市府政風處已經成立專案小組，預計週四會有懲處名單，且在一週內，會完成整合稽查即時上網，讓稽查結果與後台同步更新。

柯文哲指出，錢櫃大火主因，主要歸咎於五大消防系統關閉，同時因為施工，防火區也遭到破獲，才會導致悲劇，等同當天錢櫃這棟大樓的消防設備當天都處於關閉狀態，設備、環境不利逃生，再加上警報器沒響，也延誤民眾的逃生黃金時間。

對於外界質疑為何4月22日才聯合稽查過，26日就發生憾事，柯文哲回覆，因為22日的聯合稽查為了防弊，當天才抽出稽查場地，不過也因為如此，讓稽查人員對於稽查場域不熟悉，因此無法落實抽查，這部分也會改進，他也強調，北市府會提出相關檢討並改善現有缺失，讓制度更完善。

柯文哲說，對於死傷民眾後續的處理，北市府也組織律師團，將在8日舉辦說明會，讓家屬能得到後續的法律扶助。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)