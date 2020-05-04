大陸疫情趨緩，許多學生也返回學校上課，近日傳出2名國中生在體育課上戴口罩跑步而猝死事件，也引發外界爭議。針對是否因為戴口罩跑步而導致死亡，目前沒有一個準確的論述；消息傳出後，網路上也有許多人批評，不該上體育課仍要求學生戴口罩，指責這是形式主義。

據《新浪網》報導，河南省周口市鄲城縣一名15歲少年在體育課上突然猝死，少年父親事後到校查看監視器畫面，只見少年戴著口罩在操場跑步，突然身子向後仰、倒在地板上，隨後學校便他送往醫院急救。父親表示，兒子送到醫院時已無生命跡象，「當下看到活蹦亂跳的孩子變成了一具屍體，再也無法開口說話。」他感到難過痛心。死者父親與校方協商，最終以37萬人民幣（約新台幣157萬元）達成和解。

另外還有一起類似案件，據《騰訊網》報導，長沙市也有一名14歲學生上體育課而猝死，這名學生是在檢測1000公尺過程中帶著N95口罩跑步，導致呼吸不順暢引發猝死。這2件戴口罩跑步時猝死的案件在網上瘋傳，有大批網友發文批評，上體育課仍要求學生戴口罩做法錯誤，指責這是形式主義。

對此，陝西中醫藥大學教授曹蘭秀表示，河南省這名學生有可能是腦血管畸形，「因為他倒地的時候往後倒，有可能是腦血管畸形出現腦出血，引起突然暈倒猝死。」另外也有專家指出，猝死的原因有很多種，先前疫情期間長期沒有運動，然後在跑步前也未進行的熱身也可能是猝死原因之一。

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(中時電子報)