石岡分駐所警員林以軒除協助指揮交通外，也提供板手讓駕駛順利完成修車。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

豐原客運日前從台中豐原要開往東勢途中，不慎拋錨停放路中，劉姓駕駛下車查看並試圖修車，但忘了放置警示三角錐，除影響雙向車輛通行外，也危及自身安全。石岡分駐所警員林以軒見狀後，協助指揮交通外，也提供板手讓駕駛順利完成修車。

東勢警分局表示，1日9時許，石岡分駐所警員林以軒聽到分駐所外傳來車輛引擎連續發動聲音，立即到所外查看，發現是豐原客運公車拋錨停放路中，駕駛正設法修理車輛。

員警為維持交通順暢、保護用路人安全，除在客運後方放置交通錐警示後方來車並協助指揮交通外，也提供板手讓駕駛能順利修理車輛。

40歲劉姓駕駛表示，從豐原要開往東勢途中，突然發現公車風扇皮帶有異常，立即將公車停靠路旁想確認車輛狀況並設法修理，所幸員警提供板手，並於後方協助交通指揮，才能安心修理車輛並順利將車輛發動，對於員警熱忱服務，十分讚賞並感謝。

石岡分駐所長呂禹澄指出，服務及協助民眾是警察職責之一，如需警方協助就請撥110，一定熱誠提供必要服務，並呼籲民眾出門行車前，應注意車輛狀況，才能快樂出門、平安回家。

(中時 )