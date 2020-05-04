記憶體大廠美光科技（Nasdaq：MU）因應新型冠狀病毒（COVID-19）疫情蔓延，號召台灣美光全台8000名員工共同響應的公益捐款行動，迅速達成千人響應總額新台幣800萬元的募款目標。善款將捐予台灣兒童暨家庭扶助基金會針對新冠病毒疫情設立的「安家、安學、安心」專案，盼能協助弱勢家庭在面對疫情衝擊下仍能保有經濟安全、持續學習並安心生活。

美光攜手家扶基金會對抗疫情，於4月初定下新台幣150萬元的捐款目標。除在短短幾週內就迅速達標，現在更已募得原目標金額的5倍，美光及同仁將協力捐出新台幣800萬元。

美光科技企業副總裁暨台灣董事長徐國晉表示：「美光關心員工、合作夥伴，以及業務所在地的健康福祉，長期以來我們積極響應公益、回饋社區，去年一整年台灣美光同仁的志工服務時數累計超過2萬5000小時。感謝超過千名同仁第一時間響應捐款，也很榮幸這次與家扶基金會合作，提供受疫情波及的台灣家庭援助。希望藉由同仁們的愛心捐款，協助更多弱勢家庭度過難關。」

面對全球新型冠狀病毒疫情蔓延，美光日前表示將挹注3,500萬美元，與全球站在抗疫同一陣線。除向員工發放一次性的補助款、在全球各地提供醫療物資和資金援助外，美光也計畫藉由美光基金會的2:1配捐計畫拋磚引玉，透過「員工捐5元，美光就捐10元」的方式，鼓勵行有餘力的同仁發揮愛心，幫助生活受疫情波及者。

(時報資訊)