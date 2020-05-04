宋羅菊妹（右三）獲選新竹縣模範母親，縣長楊文科（左三）致贈母親節蛋糕等禮物。（羅浚濱攝）

宋羅菊妹（左）與在越南的長子宋昌庭視訊。（羅浚濱攝）

宋羅菊妹拍婚紗照，孩子們說她是美麗的老新娘。（縣府提供／羅浚濱新竹傳真）

不識字從小打零工賠補家用的宋羅菊妹，婚後看到擔任卡車司機的老公掙錢辛苦，勉勵孩子努力唸書翻轉命運，2子2女長大後在公職、私人企業都有出色表現，獲選竹東鎮37位模範母親之一，也榮登新竹縣模範母親。

87歲的羅菊妹年輕時嫁給宋龍，宋任職竹東林管處駕駛，每天清晨3、4點要開車到尖石、五峰等山區載運林木，早出晚歸，賺錢非常辛苦，她雖然不識字，但對子女教育非常重視，鼓勵孩子一定要用功勤學，翻轉清寒的出身。

孩子們也很爭氣，長子宋昌庭退休後在越南台資企業擔任顧問，長女宋采昱、次子宋吉庭分在新竹地方法院及清華大學任職，次女宋月珊任職成衣公司主管。

其中，次子宋吉庭小兒麻痺，小學一到五年級時，都是宋羅菊妹揹他上下學，宋吉庭眼睛泛紅回憶母親的陪伴，不時鼓勵他要獨立，好好唸書，找到好工作。遠在越南的長子與母親視訊時，也哽咽表達對媽媽的感恩和愛。

縣長楊文科、竹東鎮長張順朋等人，4日特別前往祝賀宋羅菊妹母親節快樂，贈送「母儀典範」木匾，還有健康氣炸鍋、母親節蛋糕、琉璃獎座。

縣府提供縣模範母親免費拍攝沙龍照和全家家福，宋羅菊妹經新娘秘書巧手妝扮和換上禮服開心拍照片，孩子們說她是美麗的老新娘，對縣府的貼心，感覺非常溫暖。

(中時 )