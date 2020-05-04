426林森錢櫃釀6死，北市議員黃郁芬4日質詢，早在去年就有發生，錢櫃中華新館、好樂迪西寧店做電梯施工時，就沒提送施工中消防防護計畫；北市議員林穎孟更指出，聯合稽查中，就有涉及影響勞工的職業災害安全，按照《職業安全法》就可勒令錢櫃停業，但卻未將勞動局的勞檢給納入。市長柯文哲回應「好，可以考慮。」

黃郁芬指出，林森店火災前就有發生施工中未提消防計畫，去年2月12日錢櫃中華新館、去年6月5日好樂迪西寧店，這2間都有電梯施工，卻未提消防計畫，工程單位根本不怕消防局，因《消防法》很多都沒罰則，所以只怕有權不發使照變更的建管處。柯坦言「不知道。」

黃郁芬提到，消防局去年11萬460次檢查中，檢驗人員僅84人，1人就要負責1300多件，全年不眠不休，基層人替根本不足，要求柯補足人員。北市議員許淑華也痛批，柯憑自身喜好任用，占滿人事員額，造成消防安檢人力短缺、形成公安漏洞，4年來缺額都無法補滿。

林穎孟指出，聯合稽查有建管處、消防局、商業處、政風處、警察局、衛生局等相關單位要檢查，但消防安全就會影響勞工的職業災害安全，按《職安法》勞動局是要勞檢的，如今又發生錢櫃員工身亡，勞動局卻站在旁邊沒事，且按《職安法》就有權讓錢櫃停工，根本不需要只靠《行政執行法》，要求聯合稽查一定要納入勞動局。

柯答詢，好、好，可以考慮，整案子還要重新檢討一遍。副市長黃珊珊則說，依規定這是公共安全，加入職災部分可一起調查，會做檢討。

「市府沒積極處理、便宜行事！」北市議員林亮君痛批，北市府3月30消防檢查就查到極有可能施工的門板，到4月26日聯合稽查有一個月，市府期間卻始終沒要求錢櫃提出消防計畫。柯坦言「的確事長期漏洞。」

(中時 )