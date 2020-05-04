又有中資狙擊大同？立委高嘉瑜4日在財委會爆料，陸資透過保管銀行、券商受託帳戶成為大同的前10大股東，第四度要染指大同經營權，對此，金管會主委顧立雄回應，早已透過相關管道查證這些受託保管專戶後面實質受益人和相關金流，一旦查到具體事證，就會依法處份。

2017年到2019年間，金管會三度查獲陸資假藉港資或外資身份，投資大同，一度持股高達18％，金管會查獲確定證據後，就會停止陸資行使股東權，並限期釋出，顧立雄亦表示，先前查到的大同陸資，都已「出清」大同股份，但因為是在集中市場出售，因此沒有申報受讓人的問題，也就是不知買家是誰。

高嘉瑜表示，大同前10大股東中，如群益金鼎受託保管專戶持股8.82％、匯豐託管新加坡銀行持股5.86％，另外如鄭文逸、王光祥等，都有陸資代表或向陸資借款來買大同股票的疑慮，質疑金管會仍未查到，無法在6月30日大同股東會前制止陸資投票。

顧立雄一再強調，在媒體報導大同又現陸資前，就已持續在查證，但因為要透過相關管道去查帳戶的金流及背後的實質受益人，不是掌握在金管會手中，所以無法預估確切的時間，但一旦查到具體事證，金管會就會依法處份。

(工商 )