新型冠狀病毒疫情雖影響許多徵才實體活動，中信金控4日指出，中信金控超前部署，自農曆年前即推出為期半年的「線上徵才博覽會」，2020年度儲備幹部總申請人數較以往增加1成、實習生則增加3成，創歷年新高；今年度實習計劃更首度新增東南亞僑、外生組別「iSEA Program」，預計招收15位東南亞僑外生參加暑期實習。

中信金控指出，中信金控重視人才培育，因應疫情，今年首度大批採用線上視訊面談，提供求職者安全的數位面談環境。中信金控行政管理部資深副總經理羅宏瑜表示，中信金控不受疫情影響，持續透過各種徵才活動與青年學子互動，協助職涯發展、打造更好的工作環境，讓有志進入金融業、邁向國際打拚的學生能加入中信金控一起努力。

中信金控指出，為讓廣大求職者能夠隨時獲取徵才資訊，中信金控「線上徵才博覽會」運用超過50則介紹圖文、逾10支影片，與求職者線上互動，累積互動數突破10萬人次，今年4月更陸續推出「人資專線」、「視訊職涯諮詢」、「應徵管道介紹與面試秘訣懶人包」、「SMART特質線上遊戲」及「精選職缺介紹」等一系列線上活動，凸顯中信金控對人才招募的重視，將疫情影響降到最低。

此外，中信金控首度開辦「iSEA Program」，於暑期實習計劃加開東南亞僑外生組，儲備東南亞市場所需人才，預計招收15位東南亞僑、外生，透過多元實習培訓內容，協助僑外生們了解中信金控企業營運、組織文化、業務實作等，徵件自即日起至今年5月8日止，預計今年5月底公布甄選結果。若僑外生求職者已畢業或具備在臺工作經驗，亦可直接於中信金控人才招募網及各人力銀行應徵正職職缺。

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