百萬YouTuber蔡阿嘎與老婆「二伯」，歷經黑衣人鐵鎚突擊意外後，所幸沒影響腹中胎兒，二寶「蔡波能」於上個月愚人節時出生，二伯隨即入住月子中心，大寶蔡桃貴則交由家人跟老公幫忙照顧，沒想到終於「出關」返家，蔡桃貴一句話，直接惹哭媽媽！

嘎嫂二伯正式升格二寶媽，而她其實很放不下孩子，因此坐月子期間不但讓大寶蔡桃貴來訪，看看媽媽以及新生的弟弟，甚至中途跟月子中心「請假」短暫回家陪寶貝，只是終歸跟過去母子朝夕相處的狀況有落差。

煎熬了一整個月，嘎嫂終於可以回家，擁抱甚是想念的蔡桃貴，她一見到兒子就說：「媽媽要回來陪你睡覺了耶」，沒想到蔡桃貴竟回答：「媽媽不舒服休息 貴貴跟姑姑睡」，如小大人般懂事，讓二伯差點噴淚，既感動又心疼「很懷疑你到底是不是一個1歲多的孩子」，網友也大讚蔡桃貴真的很乖，而二伯則是很快想到下一步，表示桃貴的心意，可能讓姑姑崩潰：「我不想跟你睡啊」，讓網友笑翻。

(中時電子報)