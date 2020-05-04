大陸公布數據，五一黃金周前3天共接待遊客總人數近8,500萬，旅遊收入約人民幣（下同）350億元。由於各地景點實行預約購票、控制人流等措施，確保遊客安全，令不少景區一票難求，亦令旅遊人潮縮水，旅遊收入不及以往。

去年五一假日期間，首4日境內旅遊總人數為1.95億，旅遊收入1,176.7億元。

大陸央視報導，大陸國家文旅部發布訊息顯示，五一假期首日，全國接待國內遊客總人數2,319.7萬，國內旅遊收入約97.7億元；2日遊客達到3,085.7萬，旅遊收入約128.6億元，3日遊客總人數上升至3,094.4萬，旅遊收入約124.3億元。

隨著疫情防控取得成效，武漢的旅遊也逐步恢復。武漢市政府官網消息，假期首兩日，共有約30萬人前往武漢旅遊。據社科院旅遊研究中心等機構發布的調查報告顯示，武漢成為網民最想去旅遊的城市，北京位列第二。而在省份排行榜上，疫情前未能躋身「最想去的省份」前十位的湖北省，疫情之後升至榜單第二位，僅次於北京。

作為中國疫情防控常態化首個長假，民眾出遊熱情高漲，但由於採取限流、預約等方式，多個景區一票難求。北京故宮五一假期的門票早在開售一刻已瞬間售罄，就連能俯瞰故宮全貌的景山公園門票也全部賣光。長城也採取提前購票、分時入園措施，每日限流1.95萬人，不見了以往人頭攢動的景象。山東泰山遊客熱情不減，遊客在5月1日連夜排隊等候登山，進山入口擁擠不堪。有網民表示，「這已經是限制進入景區的人數了，如果不限制，現場人數可想而知。」

針對大規模人群聚集出現的風險，國家衛健委新聞發言人米鋒前日表示，假期第一天，部分景區出現擁擠但不佩戴口罩的現象，提醒遊客要做好自我防護。

而在剛過去的清明假期，黃山景區因2萬人聚集、一天內連發5條限流和「勸離」公告。為應對五一假期，黃山風景區實行限量接待、提前預約等措施，開放時間提前1小時至清晨5時，景區日限制人流為最大接待量三成、即1.5萬人的限流規定，在五一長假首日，僅有3,000多人前往遊覽；往年節假日因遊客眾多被稱為「人橋」的杭州西湖斷橋，假期首日僅迎來18.4萬人次，去年同期則為60萬人次。

(工商 )