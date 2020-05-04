台北市錢櫃林森KTV一場大火釀6死慘劇，內政部長徐國勇今(4)日率相關單位針對「各類場所之建築物公共安全檢查與申報、防火避難設施及消防設備設置、改善與檢查之精進措施」和「消防設備人員法制化可行性」等議題進行專案報告。內政部報告指出，為確保建築物的消防安全，以及建立消防專技人員等相關管理規範，實應立即推動《消防設備人員法》立法。

內政部報告指出，針對場所關閉消防安全設備的人為疏失，已於4月27日發函要求台北市政府調查，並依《消防法》第35條移送法辦，最高可處1年以上7年以下有期徒刑，得併科新台幣100萬元以上500萬元以下罰金；此外，為避免類似案件發生及杜絕業者僥倖心態，也分別於4月27日及30日函請各直轄市、縣（市）消防局全面清查轄內KTV及MTV等場所，並限於5月22日前完成。

報告內容也指出，《消防法》第9條第1項規定，場所之管理權人應委託消防設備師（士）或檢修專業機構定期檢修消防安全設備，並將檢修結果依限報請當地消防機關備查，消防機關得視需要派員複查。

根據報告內容所示，2019年執行消防安全設備查察處理計31萬3920家，合格者為27萬1668家，合格率為86.54%；不合格者4萬2219家，不合格率為13.46%，處以限期改善者有4萬736家。經複查仍不符規定者，開立舉發違反消防法案件通知單1483件次，處以罰鍰1173件次，停業或停止使用處分者17件次；經限期繳納罰鍰逾期仍未繳納者，逕行移送法務部行政執行署各分署強制執行計299件次。

報告內容建議，《消防設備人員法》已6度送至立法院審議，但期間歷經內政部、消防署及立法院黨團多次協商，未能達成共識，因此未能完成立法。但行政院2019年2月14日審查通過的「消防設備人員法草案」僅就消防專技人員之執業、業務及責任、公會組設、罰則等執業管理進行規範，已無執業爭議之條文，為確保建築物的消防安全，以及建立消防專技人員管理規範，實應立即推動《消防設備人員法》立法。

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(中時電子報)