苗可麗擔任至善基金會愛心大使。（至善基金會提供）

苗可麗擔任至善基金會愛心大使，探訪認養兒童。（至善基金會提供）

苗可麗擔任至善基金會愛心大使，走訪偏鄉探訪認養兒童。（至善基金會提供）

苗可麗擔任至善基金會愛心大使，走訪偏鄉探訪認養兒童。（至善基金會提供）

苗可麗帶著女兒小時候照片進錄音室幫助自己進入情緒。（至善基金會提供）

母親節前夕，有一個女兒的金鐘視后苗可麗在臉書高調自曝「有6名非婚生子女」，「我可不只一個女兒呢！不在戶口上的兒子女兒，我總共養了6個。」正當大家震驚嚇壞之際，她笑著解釋，這6個孩子，是她透過至善基金會認養的海內外貧童。身為至善基金會愛心大使的她，於母親節時刻推出最新台語單曲〈心肝寶貝〉，不僅唱出為人父母的心聲，更盼能為偏遠地區的貧童發聲。

苗可麗參與至善基金會公益活動逾6年，她分享，當年跟著至善一起探訪偏鄉，見到自己認養的兒子女兒生活在困苦的環境，曾經一度激動地想落淚。「但我告訴自己絕對不能哭，我不希望孩子覺得自己很可憐。我想要他知道，有這麼多人支持著他，只要認真學習，就有機會改變命運。」幾次走訪後，她深有所感地說：「我以為我是去給愛的，沒想到，我才是得到愛的人！」

她強調，至善基金會的公益思維不是單純的金援，而是透過「陪伴與培力」的精神，給魚吃不如給釣竿教他釣魚，建立孩子的自立能力，支持孩子未來人生的可能性，讓他們能真正脫離貧窮循環。她希望透過自己的力量和聲音，讓大家知道每個人都有給愛的能力。她相信，想做善事的人有很多，但可能不知道相關的管道和資訊。希望透過〈心肝寶貝〉這首歌的MV宣傳，可以讓更多人認識並參與至善基金會的兒少公益活動，號召更多人投入善行。

「每天20塊，一個月600塊。我曾經也想過，這樣的小額捐款，真的能對弱勢兒童產生實質的幫助嗎？」苗可麗表示，正是因為她親臨過至善服務現場，走訪過孩子的家，見識到看似微薄的力量是可以被無限放大。她呼籲集結大家的力量，每月付出一點點，可能是一杯咖啡或是一頓飯的錢，就能將「培力與陪伴」送到被遺忘的角落。

她15歲以歌手身分出道，睽違30年再度正式發片，苗可麗笑說，這全是命中注定的巧合！「這首歌是舜哥推薦我唱的，他知道我一定會點頭。」她回憶，「某天舜哥在LINE上留了這首歌的DEMO音檔連結給我，我點開沒幾秒，眼睛熱了起來，因為這首歌訴說了我內心的感受。我哭著打給他，他也哽咽跟我說，他聽完這首歌，馬上想到我比他更適合唱。」於是這首原本被製作人指定由許效舜演唱的歌曲，正式由苗可麗接唱。許效舜當時說這首歌是做公益的，所以沒有錢可以拿，苗可麗當下便霸氣宣告：「這首歌，沒錢賺我也要唱！」

〈心肝寶貝〉的製作人林從胤透露，為了醞釀情緒，苗可麗錄音當天特別帶了女兒小時候的照片放在譜架上，幫助自己快速進入情緒，當天僅花了短短兩小時便完成錄音。苗可麗曾在訪問中提到：「為了戲劇拍攝的工作，從女兒出生滿月後就交給媽媽帶，半年才看到女兒一次。」失去陪伴女兒成長的機會，曾是她心中最大的遺憾，「連女兒第一次走路的樣子，我都沒看過」、「有時半夜醒來我就一直盯著睡著的女兒看，發現她什麼時候長這麼大了…」往事歷歷，都讓她在唱〈心肝寶貝〉時揪心。

錯過陪伴女兒的成長，但苗可麗卻把做公益的經驗值轉化為給女兒的教養養分，她表示，6年參與至善基金會的服務過程中，讓她更加堅信，比起金錢物質的供給，「培力和陪伴」才是孩子成長過程中最不可或缺的。也因此，無論工作多麼忙碌、相隔多麼遙遠，她都堅持每天與女兒通電話談心。也讓她更想透過〈心肝寶貝〉這首歌，把歌裡蘊藏強大的愛的力量傳遞給女兒與所有人，提醒每一個人要勇於分享愛。

〈心肝寶貝〉音樂MV即日起上線，5／8將正式於KKBOX、Spotify、iTunes、LINE Music等平台數位發行。苗可麗期待能透過這首歌，打動大眾一起來「示愛」，號召更多人投入善行。

【捐款方式 】每天20元 每月600元 寶貝每一個孩子

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