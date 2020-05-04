新冠肺炎疫情對車市之不利影響開始顯現，車市踩煞車，4月1~30日，台灣汽車市場整體掛牌數為3萬822台，年減11.1%且月減17.3%，龍頭和泰車(2207)4月銷售也年減12.9%，顯示車市不若第一季強勁之表現。

相對於第一季車市續旺，加上3月在進口車於季底大量交車，帶旺台灣3月車市，並帶動今年首季，台灣車市規模達10萬4046台，比去年同期增長8.2%。

進入第二季，車市銷售力道減緩，4月1~30日，台灣汽車市場整體掛牌3萬822台，年減11.1%且月減17.3%，雙率雙降，也使得今年至4月30日為止，車市年增幅度縮減。今年至4月30日止，台灣車市規模13萬4868台，比去年同期增長3.1%。

4月車市表現方面，和泰汽車以1萬361台，33.6%的市占率持續坐穩龍頭寶座，但掛牌數年減12.9%且月減11.6%，銷售轉為趨緩。和泰汽車今年至今仍為正成長。和泰汽車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌，今年至4月30日掛牌數為4萬5911台，年增10.2%，在前五大車廠中增長率最強勁，市占率達34%。2019年銷售佳績延續至今年，主要是去年3月ALTIS、RAV4改款上市的熱銷效應持續，惟4月銷售減少。

4月1~30日，車市總銷售第二名為裕隆集團中華車(2204)的3431台，年減8.4%，月減10%，市占率11.1%；第三名為進口豪華車BENZ賓士以總掛牌數2453台，逆勢年增9.6%，月減8.9%，市占率8%；裕日車NISSAN品牌以2166台居第四名，年減27.2%且月減7%。

受到COVID-19疫情搗亂，裕隆(2201)集團看淡兩岸車市，預期今年台灣車市規模約42.2萬台，衰退約1.1%，且不排除下半年持續下修。相對而言，車市龍頭和泰車(2207)先前仍看2020年台灣車市45萬輛目標不變。

(時報資訊)