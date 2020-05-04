臺灣證券交易所上周五(4月30日)公布最新第六屆公司治理評鑑結果，在901家上市公司中，全球數位儲存品牌宇瞻(8271)連續兩年得到排序前5%的佳績，顯示其在公司治理的成效深受肯定。

宇瞻科技董事長暨策略長陳益世表示，優良企業需將CSR(企業社會責任)範疇納入日常營運中，宇瞻於2015年即設立CSR委員會，從環境、社會與公司治理(ESG)三大面向著手，期望在穩定獲利之外，也善盡企業社會責任，照顧所有利害關係人的需求，朝永續經營的長久目標邁進。近期新冠肺炎衝擊全球，造成政治、經濟與社會動盪，更加凸顯企業若想永續發展，推行CSR的重要性不容小覷。

宇瞻身為台灣指標性前35大國際品牌，多年來持續贊助新北市樹林區育林國中田徑隊與台南大光國小傳藝社，響應青年培力行動；員工們也都主動參與志工活動，回饋在地社區。同時打造健康職場推廣運動風氣，去年獲得教育部體育署運動企業認證；亦積極強化中英文財務資訊揭露，落實企業社會責任。

(時報資訊)