封測廠矽格（6257）受惠居家辦公、遠距教學及5G布建等相關需求暢旺，2020年首季合併營收改寫歷史次高，歸屬母公司稅後淨利年增7成至3.36億元、每股盈餘（EPS）0.8元，雙創同期新高，表現淡季不淡。

受惠營運績優，矽格今（4）日股價開低後回升翻紅、維持近1％漲幅，位居封測族群漲勢前段班、表現優於大盤。盤中最高上漲1.64％至37.2元，登近3個半月波段高點。三大法人持續偏多操作，上周合計買超1073張，其中4月30日買超達1204張。

矽格2020年首季合併營收27.17億元，雖季減17.18％、仍年增達34.52％，改寫歷史次高。毛利率26.59％、營益率16.23％，雖低於去年第四季38.78％、29％，仍優於去年同期22.64％、12.29％。

在營收表現淡季續強、本業獲利能力持穩，配合業外小幅收益挹注下，矽格2020年首季歸屬母公司稅後淨利3.36億元，雖季減25.67％、但年增達70.05％，每股盈餘（EPS）0.8元，低於去年第四季1.12元、優於去年同期0.51元，雙創同期新高。

矽格表示，新冠肺炎導致全球各地封城停工、影響產品終端需求，但受惠居家辦公及遠距教學，中國大陸積極布建5G基地台及智慧型手機等因素帶動下，矽格智慧型手機、網通及物聯網、高速運算及消費性電子等產品需求均有顯著成長，帶動首季營運優於往年同期。

矽格因應客戶對5G基地台及智慧型手機封測需求，去年設立子公司蘇州矽興，擴廠效益顯現帶動首季淡季營運維持一定動能。矽格今年資本支出約17.19億元，用於汰換設備及擴充產能需求，蘇州矽興資本支出估計約16.7億元，用於新增設備及擴充產能需求。

(時報資訊)