金字碑古道替代路線，探幽亭通往不厭亭路程約1.2公里。（許家寧翻攝）

新北瑞芳區金字碑古道，接近市道102線出口處，近來因連日多雨，造成嚴重坍方，導致古道地基土方滑落無法通行，觀旅局改以探幽亭通往不厭亭作為繞道替代路線，循著網紅景點，漫步在寂寞公路旁的山陵線上，感受自然美景。

新北市觀旅局指出，探幽亭通往不厭亭單向路程約1.2公里，可以漫步在寂寞公路旁的山陵線上，是網紅景點不厭亭與寂寞公路的新玩法！目前替代道路山徑已完成除草，路跡清楚，提供民眾在防疫期間能登山健行又能欣賞美景的新選擇。

金字碑古道是淡蘭古道北路之一，豐富自然生態，可感受山林幽靜氛圍，古道除金字碑、奉憲示禁碑等百年遺跡，恰逢五月時桐花盛開，沿途也可以欣賞桐花，又能在不厭亭眺望基隆海岸及俯瞰瑞芳、猴硐地區美景，增加更多的自然體驗。

另外提醒遊客於防疫期間登山，除了運動提升自身抵抗力，仍需注意人與人之間維持室外1公尺以上的社交距離，並儘量避開假日人潮眾多的時間，搭乘大眾交通工具前往時也應戴好口罩，避免密閉空間傳染。

(中時 )