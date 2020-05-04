辦房貸還可順便借裝潢費時代到。中信銀4日宣布，針對購屋購車、生意周轉、投資理財、裝潢修繕等用途，設計不同金額、天期的組合推出「中國信託My Way房貸」，首次提供最高8加1成的貸款額度，即日起至2020年12月31日止，申辦裝潢金房貸並檢附相關裝修證明文件，可貸額度最高可至9成，其中8成用於購置房屋，一般利率最低1.44％起，1成另案約定貸款條件並得用於裝潢修繕、傢俱家電購置等，利率最低1.95％起。

中信銀指出，統計2020年1至4月中旬線上申請房貸寬限期、貸款年限展延件數較去年同期成長2.6倍，線上申請房貸件數亦為去年同期之4.7倍，顯示疫情期間客戶不便至分行辦理業務，對線上服務的接受度大增。

中信銀表示，根據財團法人金融聯合徵信中心2019年12月統計，臺灣個人房屋貸款案件中約4成非屬購屋用途之房貸、1.5成的申辦者同時背負房屋貸款與信用貸款，顯示民眾利用房貸活化現金運用的現象相當普遍。

「中國信託My Way融資型房貸」可貸額度最高可至9成，房貸部分一般利率最低1.64％起，增額貸款部分另案約定貸款條件，利率最低1.95％起，方便客戶彈性運用資金減輕負擔，但不同擔保品鑑價最高成數與貸款成數對應貸款利率、年限、寬限期等貸款條件不同。中信銀行提醒，短暫降息未必適合轉貸，除了利率因素，還需考慮地政、代書、塗銷、開辦及違約金等作業費用。以房貸新臺幣1,000萬元轉貸為例，上述轉貸費用合計超過新臺幣2.5萬元，評估房貸往來銀行時，應將是否能向單一銀行借到足夠的額度、取得適當的貸款年限與寬限期等因素共同評估，確保轉貸後權益不受損。

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