台南市屹立19年的大億麗緻酒店受新冠肺炎疫情波及，宣布6月底熄燈，251名正式員工面臨失業困境，4日進行內部勞資協商，台南市勞工局上午派員到公司作權益說明，下午參加公司內部的勞資協商會議，台南市勞工局表示，現階段僅列席提供諮詢，日後雙方若協商破局，勞工局再介入。

老牌的5星級大億麗緻酒店突然宣布6月底關門，除了震驚台南市民，現實面更涉及251名正式員工的飯碗問題，台南市勞工局重視這波龐大的解雇潮，主動前往了解勞資協議，業者4日下午將展開內部第一回合的勞資協商。

大億麗緻酒店勞資協商屬內部自主討論，協議過程不對外公開，台南市勞工局勞資關係科4日罕見主動前往關心，上午先對資方作權益說明，包括告知業者必須符合勞基法、勞動環境與就業權益，下午主動列席勞資協商會議，了解勞資雙方的對話，提供雙方諮詢。

大億麗緻酒店突然宣布關門涉及大量解雇勞工，多數員工還在調適錯愕、無法接受的心情，檯面上目前並未傳出有人願意接手，員工立刻要面對最現實的解雇問題，台南市勞工局表示，資方4日會先提出資遣方案，再由勞方參考，雙方還有一段協商的過程，最後若協商破局，勞工局會再介入引導協商。

(中時 )