金湖分局在網路巡邏時發現，暱稱Alo Kiki在「金門租屋資訊」貼文：「缺錢急用錢找我 高復刻1：10」並附上大量現金圖片，意圖引誘民眾上鉤。（警方提供）

新冠肺炎疫情打亂各行各業，不少人手頭一下吃緊，詐騙集團看準歹時機，竟在網路販賣偽鈔，每次最高用5千元兌換5萬元假錢，收到的卻是1罐瓶裝水，一時貪心被騙得團團轉。金門警方提醒民眾留意，以免賠了夫人又折兵。

金湖分局在網路巡邏時發現，暱稱Alo Kiki在「金門租屋資訊」貼文：「缺錢急用錢找我 高復刻1：10」並附上大量現金圖片，意圖引誘民眾上鉤。

警方深入了解後，發現犯罪手法是以新臺幣1千兌換1萬偽鈔為單位，每次最高5千元兌換5萬元偽鈔，還標榜只要不去銀行兌換就不會遭識破，不料購買之後，打開一看竟然只是1罐瓶裝水。

金湖分局長黃維章表示： 使用偽鈔已觸犯刑法第196條：「行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣、銀行券，或意圖供行使之用而收集或交付於人者」，可處3年以上10年以下有期徒刑，得併科5千元以下罰金。

另詐騙集團看準臉書、line等社群或通訊軟體，身分容易偽造、資料追查不易的特性，也常見販賣較市價低的商品或禁藥、偽鈔，誘騙民眾上當。

警方特別提醒民眾，切勿在網路購買違禁品，另與身分不明人士金錢交易，更要提高警覺，以免吃虧上當。

(中時 )