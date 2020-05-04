台灣近期多日傳出無新增新冠肺炎確診捷報，即時外送平台foodpanda為感謝醫護人員辛勞，3月宣布贊助第一線防疫人員共1萬份「免費餐點」優惠，盼透過熱騰騰的一餐為防疫人員加油打氣，統計1個月來優惠使用率已達6成。

foodpanda此次將首波贊助優惠送給台北市各大醫院、各發出1千份免費餐點優惠碼，再提供給全台連鎖藥局，同時開放各地抗疫人員線上領取優惠，包括醫生、護理師、呼吸治療師、臨床心理師、醫院行政人員、藥師、研究員、消防員、防疫專車司機等抗疫人員。

經過1個月的申請與發送，foodpanda共計發出1萬份優惠碼，目前使用率已達6成。foodpanda也收到許多來自一線醫護同仁回饋，肯定優惠碼幫助、並感謝外送員協助。foodpanda亦將醫護人員的致謝分享給外送員。

foodpanda董事總經理方俊強表示，台灣對新冠肺炎的防疫成效有目共睹，與社會均由衷感謝所有醫護人員不辭辛勞的付出，希望能藉此讓第一線抗疫人員能安心、快速享用美味餐點，並將全力支援合作店家、外送員及消費者，陪伴大家一同度過非常時期。

(時報資訊)