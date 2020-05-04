美國總統川普3日（周日）表示，有信心新冠病毒疫苗在年底前問世。川普所言的時間點比目前美國公衛機關的預期都還要樂觀。

川普說：「我們很有信心今年底以前會有疫苗，在年底以前。我們會努力推動這件事。」

先前公衛官員曾表示，疫苗的研發需要一年至一年半的時間。一般來說，疫苗需要多年研發。

此外，川普周日指出，他調高先前對疫情死亡人數的預估，「我之前說是6.5萬人，現在我會說大概是8萬或9萬人，這數字急速上升。」

(工商 )