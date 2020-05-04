川普：新冠病毒疫苗年底前問世 13:302020/05/04 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國總統川普3日（周日）表示，有信心新冠病毒疫苗在年底前問世。川普所言的時間點比目前美國公衛機關的預期都還要樂觀。 川普說：「我們很有信心今年底以前會有疫苗，在年底以前。我們會努力推動這件事。」 先前公衛官員曾表示，疫苗的研發需要一年至一年半的時間。一般來說，疫苗需要多年研發。 此外，川普周日指出，他調高先前對疫情死亡人數的預估，「我之前說是6.5萬人，現在我會說大概是8萬或9萬人，這數字急速上升。」 (工商 ) #數字 #川普 #疫苗 #新冠病毒 #問世 也許您會感興趣 推薦閱讀 美陸新冠病毒誰較早？武漢生物實驗室點出關鍵 07:002020/04/30 國際 疫情不止 川普控陸全力阻連任 04:102020/05/01 國際大事 這事讓川普火大...疫情全甩鍋北京 陸美貿易戰將重燃？ 00:052020/05/02 財經 輝瑞新冠疫苗 秋季有望緊急使用 04:102020/05/02 全球財經 對陸報復 川普可能再加徵關稅 04:102020/05/02 國際大事 這樣的川普，真會連任？ 04:102020/05/02 時論廣場 金正恩復出之後 04:102020/05/03 時論廣場 偕同WHO調查新冠病毒源 04:102020/05/04 論壇廣場 刺激選票 川普恫嚇意味濃 04:102020/05/04 國際大事 川普推文 樂見金正恩別來無恙 04:102020/05/04 國際大事 財經熱門新聞 注意！台股最恐怖的來了 散戶下一步別做錯 - 即時 挑起貿易戰火！川普殺招火力全開 逼全球供應鏈撤陸 - 財經 美股又崩了…台股明天殺多少？專家洩密 - 財經 川普一句話釀災！ 再恐嚇「最終懲罰」就是對陸關稅制裁 - 財經 蘋果不玩了！台積電7奈米遭搶光 大客戶換人 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。