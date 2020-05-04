南山人壽短期內恐難再銷售投資型保單。金管會主委顧立雄4日在財委會回應立委江永昌質詢時表示，南山人壽境界系統目前仍一直有通報上來，即仍是有狀況發生，無法達到我們滿意的階段，所以現在就是不能新承作投資型保單。

江永昌亦詢問，南山人壽前董事長杜英宗若此時跳槽台新金控，是不是就逃避了因境界系統被停職二年的問題？同時，金管會當初要求潤成投資10年內不得將南山人壽經營權「異主」，2021年即將滿10年，是否就因此解禁？境界系統若一直未修復的責任，將無人負責？

對此，顧立雄回應，杜英宗若要再出任金融機構負責人，金管會會「考慮」其被停職二年的事件，即可能不會核准新職；至於10年經營權不得易主的時間是否要延長，顧立雄則說：「會跟保險局再討論看看」。

江永昌在財委會上爆料，南山人壽資訊系統境界成就在2018年10月上路，亂象叢生，金管會曾承諾2019年6月就可改善好，但目前仍是有很多民眾陳情，如繳保費後又被重複扣款；保費早已繳清，又收到繳費通知，強調要再繳16個月；被保險人被註記死亡；繳了三萬元保費，卻只顯示5千元等問題，根本沒有改善。

顧立雄證實到目前為止，南山人壽的境界系統仍一直有通報案報到金管會，仍是有狀況發生，無法達金管會滿意的階段，目前就是繼續限制南山人壽不能承作投資型保單，主要是因為現在狀況都是發生在投資型保單的系統，這系統相對複雜，所以在南山人壽改善前，就是不能承作新的投資型保單。

金管會要求南山人壽要找獨立審查機構，作出系統改善計畫，再對金管會提出報告，經金管會認可，顧立雄表示，目前問題的癥結就是南山人壽的系統一直出現需要通報的狀況，核心系統如何改善到沒有任何問題，才會重新准許南山推出新的投資型保單。

(工商 )