520在即，行政院長蘇貞昌上午再被問到新閣人事佈局問題，蘇揆表示，520問題，是蔡總統520任命新的行政院長後，由新的行政院長組閣，閣員要由他(新院長)來說，「不是我現在在這裡說」。

蘇揆連日被問到520新閣異動問題，行政院上午舉行紓困振興記者會，媒體再次詢問疫情衝擊，在520新任期中，台灣在國際間定位及產業政策，內閣人事內閣異動是否有銜接的空窗期。

但蘇揆上午仍未鬆口，只說520的問題，是蔡總統520將任命新的行政院長後，由新的行政院長組閣，閣員要由他(新院長)來說，「不是我現在在這裡說」。

蘇揆日前受訪時也說，依據憲政慣例，及對蔡總統的尊重，總統就要展開第2個任期，所以在這一任期屆滿以前，他會率領閣員提出總辭。下一階段誰來組閣，閣員是誰，他不宜發表意見。

蘇揆在2019年臨危受命組閣，包括輔選及防疫表現甚獲黨內肯定，儘管外界認為蘇揆續任已成定局，520也僅是內閣微幅改組，但蘇揆面對改組問題仍謹慎以對。

(中時 )