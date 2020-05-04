北市議員吳沛憶日前踢爆，北市府有24項重大消防安全必檢項目，但歷年來對錢櫃的消防檢查都只查6項，聯合稽查更只查3項，消防局長吳俊鴻卻稱「是抽查」，北市議員苗博雅4日質詢炮轟，北市府自己訂的SOP規範就清楚寫聯合稽查也要每項必查，市長柯文哲卻完全沒進入狀況，柯坦言「規範我不知道。」

苗博雅指出，3日晚間他把市府的專案報告逐字拜讀完，就發現柯完了，根本沒有進入狀況，柯很多答詢都是講不正確、被誤導的話，事實上，北市府本來就有訂立「公共安全聯合稽查小組作業規範SOP」，柯知道嗎？柯答詢「我不知道」。

苗博雅說，規範清楚寫到，由消防局長、都發局長輪流擔任聯合稽查指揮官，《消防法》第6條規範消防安全設備檢查都要做，第46條防火管理也提到，都是聯合稽查必檢項目，柯卻多次講抽查時沒規定項目，規範的表格中，就有想沒有一項可以略過、每項都要檢查，什麼叫做沒規定就抽查，柯竟毫不知情。

她還說，3月30日消防檢查、4月22日聯合稽查提到的林森錢櫃1樓木門為何沒打開來看是否施工，她知道，副市長黃珊珊開記者會時也知道，結果也在記者會現場的柯文哲卻不知道，都已經造成6死89傷，柯還沒進入狀況。

苗批，柯說的修消防法跟消防E化監控都不是對症下藥的解決關鍵，就算《消防法》還沒修，柯也有法可執法，只是柯在執法層面與文書作業上，有很多疏漏，必檢變抽查，政風處調查範圍也沒包括政治責任，所以有政務官要負政治責任嗎？北市府要解決。政風處僅說「只能針對行政責任調查」。

(中時 )